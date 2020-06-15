شكرا لقرائتكم حازم إمام مهنئا محمد صلاح: أسطورة عالمية أعادت ليفربول للقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى بعيد ميلاده الذى يواكب اليوم واصفاً الفرعون بالاسطورة التى لن تتكرر ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت : "محمد صلاح صنع تاريخاً صعب تكراره ، طبعا بنحلم بمصريين أخرين يكرروا انجازات الفرعون ، ولكن يبقى صلاح أسطورة مصرية خالدة فهو الاعظم والأكثر شهرة على مستوى العالم وليس أفريقيا ومصر فقط فهو النجم المرشح لجائزة أحسن لاعب فى العالم".

وتابع الثعلب الصغير : " صلاح يواصل التفرد بالارقام القياسية هناك نجوم عرب صنعوا انجازات مثل رياض محرز ولكن يبقى الفرعون المصرى الاكثر إستمراراً على القمة ".

ويضيف حازم إمام : " منذ تعاقد ليفربول الانجليزى مع صلاح عاد النادى للقمة ليتوج بالبطولات من خلال التوليفة الجميلة التى صنعها يورجن كلوب فى النادى الانجليزى الشهير".

وأكمل : " ليس هناك مقارنة بين صلاح ونجوم الكرة المصرية ، كلنا بما فيكو أنا أخرنا مصر والوطن العربى إنما هذا النجم صنع المستحيل".

النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى يحتفل اليوم بعيد ميلاده حيث أكمل "مو" عامه الـ 28 لاسيما أنه ولد فى 15 يونيو عام 1992.

بدأ أيقونة الكرة المصرية مشواره الكروى فى اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ فى نادى المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له فى الدورى المصرى الممتاز فى 3 مايو 2010.

وفى عام 2012 أتم بازل السويسرى تعاقده مع صلاح فى أبريل فى الصفقة التى بلغت مليونى يورو، ليبدأ بعدها رحلة التألق فى مشواره الاحترافى.

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وفى صيف 2013 تقدمت عدة أندية بعروض للظفر بخدمات النجم المصرى، وكان أبرز تلك العروض من تشيلسى وليفربول، مكالمة واحدة من جوزيه مورينيو، المدير الفنى لتشيلسى حينها، حسمت انتقال صلاح للنادى اللندنى.

وخرج صلاح بعدها على سبيل الإعارة لنادى فيورنتينا الإيطالى، بعدما وجد نفسه أسيرا لمقاعد بدلاء البلوز، قبل أن يتألق ثم يشتريه روما الإيطالى على سبيل الإعارة من تشيلسى، قبل أن يتعاقد معه نهائيا.

وفى صيف 2017، جاءت المحطة الأبرز فى مسيرة صلاح، حيث تعاقد ليفربول الإنجليزى مع الدولى المصرى مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح " يتلألأ فى سماء القارة العجوز.

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.

ولعل الإنجاز الأبرز على مستوى الأندية لصلاح هو تحقق لقب دورى أبطال أوروبا النسخة الماضية مع ليفربول، كأول لاعب مصرى فى التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

أما أفضل إنجاز فردى فهو الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية مرتين على التوالى 2017 و2018، كما حصل على الترتيب السادس والخامس فى جائزة الكرة الذهبية التى تمنح لاعب فى العالم كل عام خلال عامى 2018 و2019 على الترتيب.

كما أصبح صلاح أول لاعب فى التاريخ يسجل 32 هدفا فى موسم واحد فى الدورى الإنجليزى 2017-2018، وقد جمع هذا الموسم بين جائزة الحذاء الذهبى وأفضل لاعب فى المسابقة.