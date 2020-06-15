شكرا لقرائتكم حمزة المثلوثى يترقب تأكيد الزمالك الأخير للانضمام للقلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر حمزة المثلوثى، قائد الصفاقسى التونسى والظهير الأيمن، التأكيد الأخير من الزمالك للانضمام إلى الفريق الأبيض، بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين في الفترة الأخيرة، إلا إن إدارة الأبيض تتمهل في ملف صفقات الأجانب انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى هذا الموسم حيث ينتظر قائد الصفاقسى إشارة القدوم إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع الزمالك.

ويرحب حمزة المثلوثى، بالانضمام إلى الزمالك في الموسم الجديد، وذلك بعد وصول عروض له من العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة بجانب رغبة ناديه في استمراره بين صفوفه، إلا إن الظهير التونسى يضع الانضمام إلى الزمالك بمثابة الخيار الأول له عقب نهاية تعاقده مع النادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، وذلك لرغبته في خوض تجربة جديدة إلى جانب شعبية الفريق الأبيض الكبيرة ومشاركته في البطولات المختلفة إلى جانب رغبته في اللعب بجوار مواطنه فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، حيث يرتبط الثنائى بعلاقة قوية، إلى جانب إبراز ساسى دائمًا لمدى الارتياحية التي يشعر بها داخل الزمالك سواء في المعاملة من جانب إدارة النادى أو حب جماهير الفريق للاعبى الأبيض ومساندتهم في كل الأوقات لذا يفضل المثلوثى الانضمام إلى صفوف قلعة ميت عقبة في الموسم المقبل.

ويأتى التمهل من جانب الزمالك فى التأكيد الأخير بشأن إتمام صفقة المثلوثى انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم حتى يتمكن الأبيض من معرفة عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل قبل إتمام الصفقات بصورة رسمية خاصة فى ظل امتلاك أبناء ميت عقبة لـ7 لاعبين أجانب بين صفوف الفريق.

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وقال مٌعز المستيري رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي التونسي، أن الزمالك قدم عرضا مغريا للتعاقد مع مدافع الفريق حمزة المثلوثي خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن المحادثات أصبحت متقدمة بين الجانبين، وأكد مستيري خلال تصريحات عبر قناة IFM التونسية أن بنسبة كبيرة اللاعب سينتقل للزمالك، حيث لا يتبقى سوى التوقيع الرسمي، لافتا إلى أنه في حالة التوقيع رسميا مع الزمالك سيكمل مع الصفاقسي الموسم الجاري، قبل أن ينتقل في الموسم الجديد للقلعة البيضاء، وأشار أيضا إلى أن مسألة استمرار اللاعب في المباريات المتبقية من الدوري التونسي والكأس، مرهونة بمستقبل الدوري المصري فإذا استكمل الدوري المصري سيستمر حمزة مع الصفاقسي لنهاية الموسم، أما إذا ألغيت المسابقة في مصر، فوقتها سيكون هناك أمر جديد".

وأوضح مستيري خلال التصريحات أن الصفاقسي بالفعل بدأ في مفاوضات لاعبا جديدا وهو ماهخر الحناشي لاعب النجم الساحلي، تحسبا لرحيل المثلوثي الذي بات قريبا من القلعة البيضاء وكانت بوابة "تونس الرقمية"، كشفت إن الترجى يريد الاستفادة من انتهاء عقد المثلوثى مع النادى الصفاقسى من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر.

وأشارت البوابة التونسية إلى أن المثلوثى حدد مطالبه للموافقة على الانتقال للترجى، ويسعى ممثل "باب سويقة" لتدعيم مركز الظهير الأيمن فى الصيف المقبل تحسبًا لرحيل أحد من الثنائى سواء سامح الدربالى أو إيهاب المباركى، الأمر الذى جعل إدارة نادى الترجى تفاوض أكثر من لاعب سواء المثلوثى أو الدولى الجزائرى حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة، وخاض حمزة المثلوثى مع الصفاقسي هذا الموسم 14 مباراة بالدورى التونسي، سجل خلالها هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.