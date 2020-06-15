شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. منتخب مصر يمتع الجماهير أمام البرازيل في كأس القارات رغم الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في 15 يونيو 2009 ، قدم المنتخب الوطنى واحدة من أفضل مبارياته على مدار السنوات الأخيرة، فى المباراة التى جمعته مع البرازيل بمدينة "بلومفونتين" بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة كأس العالم للقارات 2009، وهى المباراة التى انتهت بفوز منتخب "السامبا" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بادر المنتخب البرازيلى بالتسجيل عن طريق ريكاردو كاكا فى الدقيقة الخامسة، قبل أن يأتى الرد سريعاً من المنتخب الوطنى عن طريق محمد زيدان فى الدقيقة التاسعة، ولم يفرح المصريون كثيراً بهدف "زيزو"، بعدما تمكن لويس فابيانو من إضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 12.

وقبل نهاية الشوط الاول بثمانى دقائق، تمكن دوس سانتوس من إحراز الهدف الثالث، وسط حالة من الاحباط سيطرت على الجماهير المصرية خشية تلقى منتخب "الفراعنة" هزيمة ثقيلة فى نهاية المباراة.

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انتفض أبناء حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى ذلك الوقت، بالشوط الثانى، حيث تمكن محمد شوقى من تسجيل الهدف الثانى لـ "الفراعنة" فى الدقيقة 54، وبعد مرور دقيقة واحدة تمكن محمد زيدان من إضافة الهدف الثالث وسط حالة من الذهول سيطرت على كارلوس دونجا المدير الفنى للمنتخب البرازيلي.

وبينما تقترب المباراة من النهاية، احتسب الحكم الانجليزى الشهير هاورد ويب ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، أثر لمسة يد من أحمد المحمدى داخل منطقة الجزاء، تمكن على أثرها ريكاردو كاكا من تسجيل الهدف الرابع.

وعلى الرغم من هزيمة المنتخب الوطنى، إلا أنه نجح فى كسب احترام العالم بعد الاداء الرائع الذى قدمه فى مباراة البرازيل.

خاض المنتخب المصري هذه المباراة بتشكيل مكون من: عصام الحضري، أحمد فتحي، وائل جمعة، هاني سعيد، أحمد سعيد أوكا، سيد معوض، محمد شوقي، حسني عبدربه (أحمد المحمدي صالح ق75)، أحمد حسن كامل (أحمد عيد عبدالملك ق51)، محمد أبوتريكة، محمد زيدان.