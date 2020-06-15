شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر أمام اوروجواى بمونديال روسيا بهدف قاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 15 يونيو 2018 ، خسر المنتخب الوطنى بهدف نظيف أمام نظيره الأوروجويانى بهدف قاتل فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التى جرت فى الجولة الأولى بالدور الأول فى كأس العالم على ملعب يكاترنبرج ، سجل الهدف جومينيز لاعب أوروجواى من رأسية سكنت مرمى محمد الشناوى حارس الفراعنة، من كرة عرضية تم تنفيذها باتقان شديد ليستغلها لاعب أوروجواى وسط مدافعى الفراعنة.

بدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى "شيفو" فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى "محورىّ ارتكاز"، وأمامهما عمرو وردة وعبد الله السعيد وتريزيجيه، ومروان محسن وحيدا فى الهجوم.

وودع المنتخب المصري مونديال روسيا 2018 بعد الخروج من الدور الأول بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام الاوروجواى ثم روسيا وأخيراً السعودية.

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وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين) .

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

فى سياق مختلف، بدأ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، التفكير فى تجهيز خطة لتجهيز لاعبى المنتخب الوطنى لمباريات تصفيات أمم افريقيا 2021، فى ظل غموض مصير الدورى، فى الوقت الذى كشف فيه مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يدرس إقامة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بالكاميرون فى شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وسيتم حسم هذه الأمور بصفة رسمية خلال الأيام المقبلة فى حالة السيطرة على فيروس كورونا بشكل كبير ورغبة كاف فى عدم تأجيل البطولة، وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى وقت سابق تأجيل مباريات منتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى التصفيات الأفريقية، حيث لم يخض الفراعنة سوى مباراتين فقط أمام كينيا وجزر القمر، بينما تم تأجيل مباراتيه أمام توجو أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.