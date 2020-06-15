شكرا لقرائتكم إصابة ناشئ سلة الزمالك على يد بلطجية فى الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمد أيمن لاعب فريق ناشئين كرة السلة ، تحت 16 سنة الى الضرب على يد بلطجية ، بمحافظة الشرقية مسقط رأسه ، خلال تواجده هناك ، في ظل توقف النشاط ،حيث تهجم عليه عدد من البلطجية ، وقاموا بطعنه بالمطواة عدة طعنات بالظهر ، وهو ما سفر عنه 30 غرزة في ظهر اللاعب .

أكد احمد شوكت رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء ، انه حرص على الاطمئنان على اللاعب ، و كذلك احمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادى ، ورئيس قطاع السلة بالزمالك ، بناءا على توجيهات من مرتضى منصور رئيس النادى ، مؤكدين دعمهم ومساندتهم له في محنته ، و انه حقه لن يضيع ، وان اللاعب حالته مستقرة و فى منزله فى الفترة الحالية ، بعد ان خضع للعلاج فى احد المستشفيات .

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن صعوبة إقامة بطولات كأس العالم تحت 17 عاما في 2020 بعد توصيات لجنة المسابقات واللجنة الطبية، حيث أكد الاتحاد الدولي أنه سيتم فحص الحلول الممكنة لإقامة المسابقات في عام 2021.

وأوضح فيبا أنه تقرر إقامة تحدى مهارات فردية للمنتخبات تحت 17 عاما في أغسطس من العام الجاري بهدف تشجيع الاتحادات على تجميع فرقها وإقامة معسكرات تدريبية تتسم بالمنافسة بين اللاعبين مع التأكيد على عدم سفر أي منتخب لدولة أخرى.

وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى بطولة كأس العالم التي كان مقرر إقامتها في بلغاريا، بينما تأهل منتخب مصر للناشئات إلى بطولة كأس العالم التي كان مقرر إقامتها في رومانيا.