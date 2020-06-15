شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على تسديد اشتراكات نادى الصيد وسط إجراءات احترازية مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الصيد ، منذ صباح اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من الأعضاء على مقر النادى لتسديد الاشتراكات السنوية فى ظل إجراءات وقائية واحترازية كبيرة. ووجه مجلس إدارة نادى الصيد والمدير التنفيذى الشكر للأعضاء على حسن تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء عملية تسديد الاشتراكات السنوية.

وكرر مجلس الإدارة شكره للأعضاء على سرعة تلبية سداد الاشتراكات فور فتح النادى، مؤكدين أن هذا الأمر يدل على الحب والانتماء والوعى الكامل بالموقف. وحرص الدكتور محمد الدباح، المدير التنفيذى، على متابعة جميع الإجراءات حفاظا على سلامة الأعضاء والعاملين، حيث تمت إجرءات الدخول عبر تسجيل البيانات وقياس درجة حرارة الجسم ثم المرور من جهاز التعقيم ولهذا لم يسمح بالدخول بالسيارة لتحقيق أقصى درجات الحماية والتعقيم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

وقامت إدارة النادى بتجهيز استراحة مظللة بوسائل تهوية خاصة للسادة الأعضاء يتوافر بها جميع سبل الراحة وكافيتريا خاصة لتقديم المشروبات فى أكواب ذات الاستخدام الواحد، كما تم تجهيز الإستراحة بشاشة تلفزيون ومقاعد متباعدة بعلامات ارشادية حفاظا على التباعد الإجتماعى وعدم التزاحم.

كان مجلس ادارة النادى قرر تعيين الدكتور محمد الدباح مديرا تنفيذيا للنادى خلفًا للواء شيرين شمس الذى تقدم باستقالته مؤخرا، وقدم مجلس إدارة النادى الشكر والتقدير للواء شيرين شمس على مجهوداته المخلصة خلال الفترة الماضية، التى قدم خلالها الكثير من خبراته الكبيرة فى إدارة الجهاز التنفيذى للنادى متمنيا لسيادته التوفيق خلال المرحلة القادمة.

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اعضاء نادى الصيد



انتظار الاعضاء لتجديد الاشتراك



تجديد الاشتراكات



اشتراكات نادى الصيد