شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم غزل المحلة ويتوج بكأس مصر.. وجوزيه يكتشف "الصخرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 يونيو 2001 عاد النادى الأهلى لمنصة التتويج بلقب كأس مصر بعد غياب 5 سنوات، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على غزل المحلة فى الوقت الإضافى بهدفين دون رد سجلهما علاء إبراهيم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي، وأضاف محمد جودة الهدف الثانى من ضربة جزاء احتسبها الحكم رضا البلتاجى فى الدقيقة 114 من عمر المباراة.

جاء تشكيل الأهلى فى نهائى الكأس بقيادة الألمانى هانز ديكسى مكونا من: عصام الحضري، سمير كمونة، شادى محمد، حسين شكرى (محمد جودة)، النيجيرى إسحق أول، هشام حنفى (أشرف أمين)، هادى خشبة، سعيد عبدالعزيز، على ماهر، علاء إبراهيم، خالد بيبو (وليد صلاح الدين).

بينما جاء تشكيل غزل المحلة بقيادة فاروق جعفر مكونا من: السيد القصراوى، كرم جابر، وائل جمعة، أشرف كابونجا (البسيونى محمود)، وائل سعد، حسام الشربيني، حسام عبدالعال، محمد سعد (محمود صبحى)، عيد اللوزي، مصطفى عبده، أمير صلاح زكى ( رمضان رجب).

وشهد المباراة من مدرجات استاد القاهرة البرتغالى مانويل جوزيه فى أول ظهور له بعد توقيعه عقد تدريب الأهلى لأول مرة، وطلب ضم المدافع وائل جمعة.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.