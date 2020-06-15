شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى بطل التايكوندو يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، اليوم بعيد ميلاده الـ 23، حيث إنه مواليد مثل هذا اليوم من عام 1997، ورغم سنه الصغير إلا أنه استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الرياضى، وتمكن سيف عيسى من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، بعد مشاركته فى بطولة الجائزة الكبرى بروسيا، ليكون أول لاعبى التايكوندو المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

اتحاد التايكوندو تلقى خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، و نور حسين، و سيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب ألى أولمبياد طوكيو رسمياً والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورو

وكان اتحاد التايكوندو طلب من مسئولى الأندية والهيئات الرياضية التى تمارس النشاط صرف رواتب المدربين فى المواعيد الطبيعية خاصة وأن غالبية هؤلاء المدربين ليس لهم مصدر دخل اخر، وتم ارسال خطابا الى الاندية والهيئات نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى أدت الى توقف اغلب الاعمال والانشطة والتى بها تجمع ومنها القطاع الرياضى و نشاط التايكوندو حفاظا على سلامة الممارسين للعبة، والاجهزة الفنية و الادارية، وفى هذه الظروف يدرس الاتحاد بشتى الطرق كيفية دعم المدربين فتم مخاطبة الاندية و الهيئات لمساندة المدربين