شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لـ"محمد صلاح" فى عيد ميلاده: العمر كله نجاح وخير يا فخر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حارس منتخب مصر السابق عصام الحضرى على الاحتفال بعيد ميلاد النجم محمد صلاح الذى يتم عامه الثامن والعشرين اليوم، حيث ولد فى 15 يونيو 1992، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا أبو صلاح والعمر كله نجاح وخير يا فخر العرب يا حبيبى".







الحضري

وانضم محمد صلاح إلى نادى ليفربول فى صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح " يتلألأ فى سماء القارة العجوز.

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.

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ولعل الإنجاز الأبرز على مستوى الاندية لصلاح هو تحقق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية مع ليفربول، كأول لاعب مصري في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

أما أفضل إنجاز فردى فهو الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية مرتين على التوالى 2017 و2018، كما حصل على الترتيب السادس والخامس فى جائزة الكرة الذهبية التى تمنح لاعب فى العالم كل عام خلال عامى 2018 و2019 على الترتيب.

كما أصبح صلاح أول لاعب فى التاريخ يسجل 32 هدفا فى موسم واحد فى الدورى الإنجلييزى 2017-2018، وقد جمع هذا الموسم بين جائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في المسابقة.

وكان نشر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنتسجرام، ظهر خلالها السد العالى مرتدياً قميص نادى ليفربول الإنجليزى، الذى يلعب بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح.

وكشف عصام الحضرى، فى تصريحات سابقة، حقيقة تلقيه بعض العروض من أندية الدورى الممتاز للعودة للملاعب من جديد، لاسيما أن السد العالى ابتعد عن الساحة الرياضية منذ فترة وعقب انتهاء تجربته مع فريق النجوم، واتجه بعدها للحصول على بعض الرخص التدريبية، من أجل تحقيق حلمه فى تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الوطنى أو أحد الفريق الكبرى فى الفترة المقبلة.