4 دوريات أوروبية تهدد بقاء رمضان صبحي فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى، ورغم جهود إدارة الأهلى الكبيرة فى الإبقاء على رمضان صبحى نجم هجوم الفريق مُجدداً فى الموسم الجديد بعد انتهاء اعارته وعودته من جديد لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن هناك 4 دوريات أوروبية كبرى تهدد بقاء الجناح الدولى مع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.
الدوري الألماني
دخل ناديا فرايبورج وكولن الألمانيان فى مفاوضات مع رمضان صبحي، وطلبت إحدى شركات التسويق الألمانية من اللاعب تسويقه بألمانيا فى ظل وجود اهتمام من بعض الألمانية للتعاقد معه أبرزها ناديى كولن وفرايبورج.
دخلت ناديا بنفيكا وسبورتينج سباق الراغبين فى الحصول على خدمات رمضان صبحي، بعدما أبدى كشافو تلك الأندية إعجاباً شديداً بالجناح الدولي، إلا أن المقابل المادي والممثل فى راتب رمضان صبحي قد يمثل عائقاً أمام رحيله للدوري البرتغالي والذى لا يتمتع بالقدرات المالية الكبيرة.
الدوري الإيطالي
ينتظر رمضان صبحى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة.
الدوري الإنجليزي
قد يفكر نادى هيدرسيفيلد الإنجليزي فى الإبقاء على رمضان صبحي مع الفريق بعد انتهاء إعارته للأهلي وصرف النظر عن تجديد إعارته أو بيعه نهائياً، الأمر الذي سيتوقف على المدير الفني للفريق، خاصة أن عقد رمضان صبحي ممتد مع هيدرسفيلد لمدة موسمين آخرين.
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