هل يوافق الأهلي على بيع عمار حمدي لبيراميدز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات لضم عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى ومنتخبنا الأولمبي، تهميداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل وجود رغبة فنية بتدعيم مركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح، ويتحفظ مسئولو بيراميدز على فكرة استعارة عمار حمدى مفضلين شراءه نهائياً ليكون خير خليفة لعبد الله السعيد نجم هجوم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، وهو الأمر الذى رحب به اللاعب، ولكنه أكد لإدارة بيراميدز أن عقده ممتد مع الأهلى وبالتالى لا يملك حق تحديد مصيره بمفرده.

ويتواجد عمار حمدى حالياً على قوة نادى طلائع الجيش بعدما طلب اللاعب الخروج للإعارة فى شهر يناير الماضى للحصول على فرصة اللعب، رغم تمسك الأهلى ببقائه وقتها، ولكن اللاعب الشاب أراد الحفاظ على فرصه فى التواجد مع المنتخب الأولمبي.

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ولكن هل من الممكن أن يوافق الأهلى على بيع عمار حمدى لبيراميدز؟

الإجابة بشكل قاطع "لا"، فهناك إمكانية لعودة اللاعب لصفوف الأهلى فى الموسم المقبل لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة، فضلاً عن كون اللاعب لايزال تحت السن وبالتالى لن يشغل مكاناً فى القائمة الحمراء، ولكن فايلر من مدرسة المدربين التى ترفض تكدس اللاعبين فى القائمة، وبالتالى حال نجاح الأهلى فى تدعيم الهجوم بلاعبين جيدين سواء أجانب أو مصريين، فى ظل وجود أكثر من اسم مرشح للعب للأهلى، أبرزهم جاكسون موليكا وسيرينو وطاهر محمد طاهر، فقد يتم الموافقة على رحيل اللاعب، ولكن إدارة الأهلى ستتجه وقتها لإعارته وليس بيعه، خاصة أن هناك قناعة تامة بإمكانيات اللاعب الشاب البدنية والفنية، وأنه سيكون مستقبل النادى فى خط الهجوم، خاصة أن صفقة بيعه لن تفرق مع الأهلى على المستوى المادى لعرض بيراميدز 15 مليون جنيه فقط لشراء اللاعب.

ولا يملك عمار حمدى رصيدا تهديفيا يوازى موهبته الكبيرة إذ لعب صاروخ الأهلى الصاعد 18 مباراة بقميص النصر قبل انضمامه للأهلى سجل هدفا وصنع آخر، أما فى الأهلى فلعب مباراة واحدة منذ انضمامه للمارد الأحمر، وفى نادى الاتحاد السكندرى حيث تألق وأبدع عمار حمدى لعب بقميص زعيم الثغر 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة، كما لعب مباراة مع المنتخب الأول و6 مباريات مع المنتخب الأولمبي.