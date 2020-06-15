شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. صلاح ساحر المصريين فى ملاعب أوربا قبل الانتقال للريدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم المصرى محمد صلاح بعيد ميلاده الثامن والعشرين، اليوم الاثنين، حيث ولد فى 15 يونيو 1992 بقرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية، ويختصر الكثيرون رحلة إنجازات بيكاسو الكرة المصرية فى وجوده بناديه الحالى ليفربول بعد حصده عددا كبيرا من الجوائز مع الريدز، إلا أن كل الدلائل تؤكد أن الفرعون المصرى يملك مشواراً مميزاً فى المستطيل الاخضر حتى قبل الانتقال للنادى الإنجليزى ونستعرضه بالتفاصيل فى السطور التالية..

مشوار محمد صلاح مع كرة القدم

بدأ محمد صلاح مشواره مع المقاولون العرب، قبل أن ينتقل فى صيف 2012 إلى نادى بازل السويسرى، وقدم "الفرعون المصرى" مستويات رائعة مع بازل، وحصد معه لقب الدورى السويسرى "مرتين".

ماذا فعل محمد صلاح مع بازل السويسرى؟

خاض محمد صلاح 47 مباراة مع بازل فى الدورى السويسرى سجل خلالها 9 أهداف ونجح فى صناعة مثلها، فيما خاض 6 مباريات فى بطولة كأس سويسرا سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين

محمد صلاح ينضم لصفوف تشيلسى يناير 2014

نجح محمد صلاح فى لفت أنظار مسئولى نادى تشيلسى الإنجليزى لينضم إلى صفوفه فى يناير 2014 تحت قيادة المدرب البرتغالى الشهير جوزيه مورينيو، ولم يشارك محمد صلاح فى مباريات الفريق اللندنى بصفة منتظمة، وكان أسيراً على مقاعد البدلاء فى الكثير من اللقاءات.

محمد صلاح يشارك فى 13 مباراة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح شارك فى 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" سجل خلالها "هدفين"، كما شارك فى مباراتين ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، ومثلهما فى بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

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فيورنتينا طوق النجاة لمحمد صلاح من جحيم تشيلسى

كان نادى فيورنتينا الإيطالى بمثابة "طوق نجاة" لمحمد صلاح للهروب من جحيم تشيلسى، بعدما انضم لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فى فبراير 2015، وقدم "ميسي مصر" مستويات مميزة مع الفيولا، قبل أن ينتقل إلى مواطنه روما خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.

محمد صلاح مع روما الإيطالى

انضم محمد صلاح لصفوف روما الإيطالى صيف 2015، على سبيل الإعارة من ناديه الأصلى تشيلسى الإنجليزي، ليشارك مع الذئاب فى 42 مباراة بالموسم قبل الماضي، سجل خلالها 15 هدفا منها 14 هدفا فى الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، ليتوج بلقب هداف الفريق بتلك المسابقة.

واصل محمد صلاح مسيرته مع روما لموسم آخر، بعدما قرر نادي العاصمة الإيطالية التعاقد مع "الفرعون المصري" على سبيل البيع النهائي في صيف 2016.

وقدم محمد صلاح أفضل مواسمه منذ بدء مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، بعدما سجل 15 هدفاً فى الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، وهو الرقم الذى لم يحققه فى أى دورى آخر من دوريات أوروبا.