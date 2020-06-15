حمزة المثلوثى ينتظر التأكيد الأخير من الزمالك للانضمام إلى القلعة البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر حمزة المثلوثى، قائد الصفاقسى التونسى والظهير الأيمن للفريق، التأكيد الأخير من الزمالك للانضمام إلى الفريق الأبيض، بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين فى الفترة الأخيرة، إلا أن إدارة الأبيض تتمهل فى ملف صفقات الأجانب انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى هذا الموسم، حيث ينتظر قائد الصفاقسى إشارة القدوم إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع الزمالك.

ويرحب حمزة المثلوثى بالانضمام للزمالك فى الموسم الجديد، وذلك بعد وصول عروض له من العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة بجانب رغبة ناديه فى استمراره بين صفوفه، إلا أن الظهير التونسى يضع الانضمام للزمالك بمثابة الخيار الأول عقب نهاية تعاقده مع النادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، وذلك لرغبته فى خوض تجربة جديدة إلى جانب شعبية الفريق الأبيض الكبيرة ومشاركته فى البطولات المختلفة ورغبته فى اللعب بجوار مواطنه فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، حيث يرتبط الثنائى بعلاقة قوية، وإبراز ساسى دائمًا مدى الارتياحية التى يشعر بها داخل الزمالك سواء فى المعاملة من جانب إدارة النادى أو حب جماهير الفريق للاعبى الأبيض ومساندتهم فى كل الأوقات لذا يفضل المثلوثى الانضمام إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

ويأتى التمهل من جانب الزمالك فى التأكيد الأخير بشأن إتمام صفقة المثلوثى انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حتى يتمكن الأبيض من معرفة عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل قبل إتمام الصفقات بصورة رسمية، خاصة فى ظل امتلاك أبناء ميت عقبة 7 لاعبين أجانب بين صفوف الفريق.

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من جهته قال مٌعز المستيرى، رئيس فرع كرة القدم فى الصفاقسى التونسي، إن الزمالك قدم عرضا مغريا للتعاقد مع مدافع الفريق حمزة المثلوثى خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن المحادثات أصبحت متقدمة بين الجانبين، وأكد مستيرى خلال تصريحات عبر قناة IFM التونسية أن بنسبة كبيرة اللاعب سينتقل للزمالك، حيث لا يتبقى سوى التوقيع الرسمي، لافتا إلى أنه فى حالة التوقيع رسميا مع الزمالك سيكمل مع الصفاقسى الموسم الجاري، قبل أن ينتقل فى الموسم الجديد للقلعة البيضاء، وأشار أيضا إلى أن مسألة استمرار اللاعب فى المباريات المتبقية من الدورى التونسى والكأس، مرهونة بمستقبل الدورى المصرى فإذا استكمل الدورى المصرى سيستمر حمزة مع الصفاقسى لنهاية الموسم، أما إذا ألغيت المسابقة فى مصر، فوقتها سيكون هناك أمر جديد".

وأوضح مستيرى خلال التصريحات أن الصفاقسى بالفعل بدأ فى مفاوضات لاعبا جديدا وهو ماهخر الحناشى لاعب النجم الساحلي، تحسبا لرحيل المثلوثى الذى بات قريبا من القلعة البيضاء وكانت بوابة "تونس الرقمية"، كشفت إن الترجى يريد الاستفادة من انتهاء عقد المثلوثى مع النادى الصفاقسى من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر.

وأشارت البوابة التونسية إلى أن المثلوثى حدد مطالبه للموافقة على الانتقال للترجى، ويسعى ممثل "باب سويقة" لتدعيم مركز الظهير الأيمن فى الصيف المقبل تحسبًا لرحيل أحد من الثنائى سواء سامح الدربالى أو إيهاب المباركى، الأمر الذى جعل إدارة نادى الترجى تفاوض أكثر من لاعب سواء المثلوثى أو الدولى الجزائرى حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة، وخاض حمزة المثلوثى مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة بالدورى التونسي، سجل خلالها هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.