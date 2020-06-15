شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى والسعيد وجمعة يهنئون العالمى محمد صلاح بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله السعيد، نجم منتخب مصر وادى بيراميدز، على تهنئة العالمى محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده الـ 28 ، وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا " عيد ميلاد سعيد" .



عبد الله السعيد

كما هنأ الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، النجم الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بمناسبة عيد ميلاده الـ28، ونشر مجدي عبد الغني صورة تجمعهما على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، وعلق قائلا: " كل سنه وانت طيب يا فخر مصر والعرب وعقبال يا رب مليون سنة تحقق فيهم كل اللى نفسك فيه".

كل سنه وانت طيب يا فخر مصر والعرب وعقبال يارب مليون سنة تحقق فيهم كل اللى نفسك فيه ❤️❤️@MoSalah pic.twitter.com/a42xc6umny

— Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany)

كل سنه وانت طيب يا فخر مصر والعرب وعقبال يارب مليون سنة تحقق فيهم كل اللى نفسك فيه ❤️❤️@MoSalah pic.twitter.com/a42xc6umny — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) June 15, 2020

Advertisements

بينما حرص وائل جمعة نجم الأهلى السابق أيضا على نشر صورة عبر تويتر بصحبة العالمى صلاح معلقا "كل سنة وأنت طيب يا صلاح و ربنا يوفقك فى مسيرتك و دايما رافع راس مصر و العرب" .



وائل جمعة

وانضم محمد صلاح إلى نادى ليفربول فى صيف 2017، مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح" يتلألأ فى سماء القارة العجوز.

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.