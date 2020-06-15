شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور للبوابة المطهرة فى اتحاد الكرة قبل استقبال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أول صور للبوابة المطهرة التى تم تركيبها من قبل اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، قبل استقبال أعضاء الأندية والجمعية العمومية خلال الساعات المقبلة، لمناقشة موقف المسابقات المحلية وعرض اللائحة الجديدة على الأندية والاستماع لمقترحات الأندية الخاصة باللائحة الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمهيدا لاعتمادها.



البوابة المطهرة

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بوابة المطهرة باتحاد الكرة

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية غدا الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز، وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وأضاف العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الاجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى الثلاثاء مع المجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للاجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة وأيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .