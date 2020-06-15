شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الأثقال محمد إيهاب يرفض مكافأة الـ10 آلاف جنيه الخاصة بذهب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البطل الأولمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب الحصول على مكافأة الفوزالخاصة بالحصول على الذهب فى دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، والتى تقدر بـ 10 آلاف جنيه، ليكتفى بوسام الجمهورية فقط . وأعلن محمد إيهاب رفضه عبر تويتر قائلا، "الضرب فى الميت حرام، وصل التقدير المنتظر للألعاب الأفريقيه بعد 9 أشهر من المخاطبات وجائت الميدالية الذهب بـ(10آلاف جنيه) لقد تعلمنا أن قيمة البطل فى الاعتزاز النصف بالنفس والآخر بالوطن.. أعتذر عن استلام ما سميتموه بالمكافأة وكفى بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى شهادة أفتخر بها.. شكراً".

محمد إيهاب

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توجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، لعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) قبل أن يعود للتديبات مجددا لأمل المشاركة فى طوكيو 2021

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.