شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يمثل النادى البترولى فى اجتماع الجبلاية والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، ممثلا عن ناديه فى اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مع أندية الدورى الممتاز، المقرر له غدا الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة، لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

وحرص زكريا السيد على مناقشة أعضاء مجلس إدارة إنبى فى موقف النادى البترولى بشأن المسابقات المختلفة والتصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة، حيث سيقدم رؤية كاملة عن موقف النادى البترولى من الوضع الحالى فى الكرة المصرية والأمور الخاصة باتحاد الكرة واللائحة التى ترغب اللجنة الخماسية فى مناقشتها.

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من جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية غدا الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم إجتماع بعد غد الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وأضاف العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى يوم الثلاثاء مع المجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .