شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أمير عزمي يكشف فعلا كاد يفسد احتفال الفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ويسرد أمير عزمى مجاهد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق واقعة مثيرة عندما كان محترفاً فى الدورى القبرصى ونجح فى الحصول معه على بطولة الدورى العام، قائلا، "الاحتفالات فى غرفة الملابس كانت صاخبة والجميع أخذ يُلقى المياه والعصائر تجاه بعضهم، ولكنى لم أجد شيئا للاحتفال به سوى الأيس بوكس والذى كان ثقيلا للغاية ولكنى حملته وألقيت به فى الأرض، الأمر الذى تسبب فى إتلاف الأرضية، ولسوء الحظ كانت ملابس اللاعبين التى سيغادرون الملعب بها على الأرض لتبتل بالعصائر، الأمر الذى أجبرهم على العودة لبيوتهم بالقمصان التى لعبوا بها المباراة.

وأضاف أمير عزمى أن المدير الفنى كاد أن يدخل فى مشادة معه قبل أن يهدأ بسبب الفرحة بالفوز ببطولة الدورى واستكمل فرحة الفوز بالدورى معه، ولكنه أكد له أن ذلك الاحتفال كاد أن يُفسد فرحة الفوز بالدوري.