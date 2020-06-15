"الأفضل في الكوكب".. صلاح في عيون أساطير كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحتفل اليوم الإثنين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28، وقد يكون ذلك العام استثنائيا للملك المصري بعدما أصبح التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وشيكا.

واقترب صلاح المولود يوم 15 يونيو 1992 من المساهمة مع ليفربول في التتويج بلقب بريميرليج للمرة الأولى في 30 عاما، ويعتبر اللاعب هداف الريدز في الموسم الحالي للمسابقة برصيد 16 هدفا.

ونستعرض في السطور التالية ماذا قال أساطير اللعبة عن محمد صلاح..

الظاهرة رونالدو أسطورة البرازيل:

"أنا أحبه، سمعت تصريحات تقول أنني كنت مصدر إلهامه وهذا أسعدني للغاية، لديه قدرات هائلة ويشبه ميسي، يلعب بالقدم اليسرى ورشيق وسريع، يبقي الكرة قريبة من قدميه، لديه جوع للأهداف".

لوتشانو سباليتي، مدرب صلاح السابق في روما:

"صلاح استثنائي، إنه أفضل لاعب درّبته في مسيرتي، يحتاج المدافعون إلى دراجة بخارية من أجل اللحاق به".

ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول:

"من دون شك، صلاح أفضل لاعب على هذا الكوكب الآن، سجل هدفين وصنع مثلهما أمام روما بدوري الأبطال في الفوز 5-2 وقاد فريقه لبلوغ النهائي لأول مرة منذ فترة طويلة، لا مثيل له".

مارتن كيون أسطورة آرسنال الإنجليزي:

"انظر إلى عدد المدافعين الذين واجهوا صلاح قبل تسجيل هدفه الثالث أمام واتفورد، إنه مثل مارادونا ضد بلجيكا منذ سنوات، يواصل تحريك الكرة، هذا هو أصعب شيء، الوقت وعدد اللمسات التي يتخذها، المدافع يعتقد أنه سيقتنص الكرة لكنه لا يفعل، لمسة إضافية، وبعد ذلك بطريقة ما، يجد الزاوية التي تسمح له بالتسجيل".

روبي فاولر أسطورة ليفربول:

"صلاح خارج هذا العالم، لا أقول ذلك لكوني مهووساً بنادي ليفربول، وأنا في الواقع كذلك، لكن إذا رأينا ما حققه مع ليفربول سيكون إنجازا مذهلا يتجاوز كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لماذا لا نضعه في نفس مكانة رونالدو وميسي هذا الموسم؟"

ريفالدو أسطورة البرازيل:

"صلاح لاعب رائع ويصنع الفارق في المباريات، يجب أن يُحافظ عليه مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لمدة عشر سنوات، إنه قريب جدا منهما الآن".

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محمد أبو تريكة أسطورة مصر والأهلي:

"شاهدت في الملعب ما فعله صلاح لمارسيلو خلال أولمبياد لندن 2012، كنت ألعب مع منتخب مصر ضد البرازيل، مارسيلو كان خائفا من صلاح، ولاحظت نفس الشيء في دوري أبطال أوروبا عندما لعب صلاح مع روما ضد ريال مدريد".

صنداي أوليسيه أسطورة نيجيريا:

"هذا الفرعون محمد صلاح يبدو بالتأكيد أشبه بفرعون العالم الجديد لكرة القدم".

إيان رايت أسطورة آرسنال:

"سأملك من الشجاعة لأقول أن محمد صلاح يذكرني بليونيل ميسي، بالطريقة التي يلعب بها، هو يعطيني ميسي".

ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي:

"لا يمكن توقع طريقة لعبه، يمكنه المراوغة بقدمه اليسرى، إنه سريع وأصبح قوياً، بوسعه تسجيل الأهداف، وقد أصبح صاحب اليد العليا".

إيان راش أسطورة ليفربول:

"أفضل لاعبين في العالم منذ فترة طويلة هما بلا شك رونالدو وميسي، ولكن في موسم 2017-18 كان صلاح أفضل لاعب، لقد لعب دورًا كبيرًا في مساعدة مصر في الوصول إلى كأس العالم، وما حققه في ليفربول كان مذهلاً، ما يعجبني فيه أنه رجل متواضع، إذا كان شخص ما في وضع أفضل للتسجيل يمرر إليه الكرة، أنا لا أريد التقليل من رونالدو أو ميسي، لكنه فعل ذلك في أصعب دوري في العالم".

جوزيه مورينيو المدرب السابق لصلاح في تشيلسي:

"أنا المدير الفني الذي تعاقد مع محمد صلاح، تابعته أثناء اللعب في بازل وأنا من ضغطت من أجل التعاقد معه، وفي نفس الوقت كان الفريق يمتلك ايدين هازارد وويليان، وكان في ذلك التوقيت جناحًا أكثر منه مهاجم بالشكل الحالي، كما أنه كان طفلا تائها في لندن وطفلا تائها في العالم الجديد، وكان بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل ليكون في حالة مثالية مثلما هو عليها الآن".

ديل بييرو أسطورة إيطاليا:

"صلاح ملك في ليفربول وليس في مصر فقط، عندما كان في روما أتذكر عدد المرات التي أخطأ فيها أمام المرمى وأهدر أهداف، ثم فجأة قام بتحسين نفسه في ليفربول وسجل أكثر من 30 هدفا في الموسم، عندما تمتلك تلك العقلية التي تريد تحسين نفسها بشكل مستمر فهذا أفضل شيء، إنه لاعب استثنائي، إنه يقدم أداءً ثابتًا وقويًا بمهارات متميزة تؤهله ليكون أفضل لاعب في العالم في غضون بضعة أشهر".

ليونيل ميسي أسطورة برشلونة:

"صلاح كان ممتازاً لليفربول وأنا معجب بأسلوبه".

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول:

"آخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء الفريق كان دييجو مارادونا. أعتقد أن محمد صلاح في طريقه إلى أن يكون الأفضل في العالم".