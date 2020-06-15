بالفيديو.. شاهد أول 50 هدفا لصلاح مع ليفربول في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي على طريقته الخاصة بعيد ميلاد محمد صلاح لاعب الفريق، وقام بنشر فيديو يجمع أهداف "ملك مصر" المميزة. ويحتفل اليوم الإثنين محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28.

ومن خلال حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر ليفربول فيديو يجمع أول 50 هدفا لمحمد صلاح مع الريدز في الدوري الإنجليزي، بعنوان "الساحر مو صلاح".

وكان الحساب الناطق باللغة العربية لنادي ليفربول قد كتب في وقت سابق "‏لحظات مضيئة وأهداف مميزة وخارقة، رحلة حافلة بالإنجازات وتاريخ ما زال يُكتب بأحرف من ذهب، ‏28 عامًا من النجاح، ونتمنى لك المزيد يا صلاح".