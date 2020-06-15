محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تهنئة المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استعرض الكاف خلال مقطع فيديو أبرز أهداف الفرعون المصري التي سجلها بقميص المنتخب الوطني.
كما استعرض (كاف) أبرز الميداليات التي حصل عليها البالغ من العمر 28 عاما سواء عندما كان رفقة منتخب الشباب، الأولمبي والأول.
وكتب الاتحاد الافريقي تغريدة قال فيها: "يالها من رحلة.. أسطورة أفريقية في طور التكوين".
جدير بالذكر أن حصل على جايزة أفضل لاعب أفريقي مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ28.. كاف يحتفل بصلاح ويعلق: أسطورة أفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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