"تفوق الأهلي والنهائي المصري".. الخليج 365 يحاور مهاجم أورلاندو السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

منذ 2013 والأهلي لم يعرف طريق التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الذي حققه على أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا من خلال الفوز عليه (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

صحيح أن المارد الأحمر حاول من خلال مناسبتين الحصول على اللقب القاري الأول على مستوى الأندية إلا أن المحاولات باءت بالفشل في المحطات الأخيرة من خلال الخسارة أمام الوداد والترجي على الترتيب في نسختي (2017) و(2018).

وبالعودة إلى نسخة تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تواصل "يلا كورة" مع اللاعب ثولاسيزوي مبوياني والذي كان يقود هجوم فريق أورلاندو خلال ذلك التوقيت.

صاحب الـ37 عامًا والذي أعلن اعتزاله بعد نهاية موسم (2014 - 2015) كان لديه مشوار حافل بالألقاب مع أورلاندو والذي توّج معه بخمس بطولات بواقع مرتين دوري جنوب أفريقيا ومثلهما كأس (MTN8) بجانب بطولة الكأس.

- كيف كانت بدايتك كلاعب؟

رحلتي كلاعب محترف بدأت مع فريق صغير في بريتوريا وهو فريق جرانكوا يونايتد حيث صعدت معه إلى الدوري الممتاز، ومن ثم انتقلت إلى فريق فري ستيت ستارز، الذي لعبت في صفوفه لما يقرب من أربع سنوات، ووقعت بعد ذلك إلى فريق أورلاندو وهيّ التجربة الأفضل بالنسبة لي بعدما حققت العديد من الألقاب.

- ماذا عن مواجهاتك أمام الأندية المصرية؟

مصر تمتاز بالمشجعين لفرقهم بجانب جودة اللاعبين في الأندية المصرية، من خلال مواجهتي أمامهم حاولت أن أدافع عن فريقي وأن أحقق نتائج جيدة.

- في عام 2013 قرعة دوري الأبطال أسفرت عن تواجدكم في مجموعة واحدة مع الأهلي والزمالك.. كيف واجهتم ذلك؟

كان لدينا مدرب يمتاز بالخبرة وهو روجر دي سا الذي خاض العديد من التجارب في جنوب أفريقيا، وكانت نصيحته لنا واضحة هو عدم الاستسلام للجماهير حتى لا نرتكب الأخطاء، وكان يحاول دائمًا أن يضع الثقة في أنفسنا من أجل كتابة التاريخ في أفريقيا.

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- في مصر حققتم مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي بثلاثية.. ترى ما هيّ الأسباب؟

البداية بدعم الإدارة لنا ثم الدافع الذي كان يمتلكه الفريق خاصة أن فريقنا كان يكره الخسارة بل القتال للفوز في أي مباراة مهما كان الثمن.

- ما هو الفارق بين الأهلي والزمالك من خلال هذه النسخة؟

الأهلي خلال هذه الفترة كان الأكثر هيمنة ليس فقط في مصر بل في أفريقيا بجانب التاريخ الذي يمتلكه بالإضافة إلى اللاعبين المتواجدين في الفريق، أما الزمالك كان يختلف فهم لم يملكوا لاعبين بجودة عالية عكس الأهلي فهم ملوك كرة القدم في أفريقيا.

- من خلال مواجهتك للأهلي والزمالك ما هو اللاعب الأفضل بالنسبة لك؟

بالطبع محمد أبو تريكة، عندما نواجهه كنّا نتمنى أن يكون خارج مستواه.

- رغم تفوقكم على الأهلي في دور المجموعات خسرتم النهائي ما هي الأسباب؟

ذهبنا إلى النهائي وكنّا نرغب في الفوز بأي ثمن، لكن أعتقد أن الحدث بالنسبة لنا كان كبيرًا جدًا علينا في ذلك الوقت، وحاولنا القيام بأفضل ما لدينا على أرض الملعب إلا أن هذا لم يكن كافيًا وفي النهاية خسرنا اللقب لأن هذا الحدث يحتاج للاعبين كبار.

- الأهلي واجه صنداونز وتمكن من الثأر على نتيجة العام الماضي ما السبب في ذلك من وجهة نظرك؟

صنداونز لديه أفضل فريق من رأيي في جنوب أفريقيا، ونحن نعلم الإمكانيات الكبيرة لدى المدرب بيتسو موسيماني، لكن الأهلي بفضل تجاربه الكبيرة في القارة استطاع أن يحقق الفوز.

- كيف ترى المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام؟

أعتقد أن الأهلي الأقرب للوصول للنهائي والتفوق على الوداد البيضاوي.

- وماذا عن الطرف الثاني بين الزمالك والرجاء؟

الزمالك فريق خطير جدًا ويمكنه الوصول للنهائي، لذا النهائي بين الأهلي والزمالك حال وصولهما سيكون ممتعًا للغاية.