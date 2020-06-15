في عيد ميلاده الـ28.. فيفا وليفربول يحتفلان بـ"الملهم" صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يحتفل اليوم الاثنين (15 يونيو) النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28.

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تهنئة اللاعب الدولي بعيد ميلاده، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب فيفا: "عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق".

وأضاف: "الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده الـ28.. كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق".

كما نشر الموقع الرسمي لليفربول عبر حسابه على "تويتر" صورة لصلاح وهو يحتضن جائزة دوري أبطال أوروبا التي ساهم في تحقيقها النسخة الماضية رفقة فريقه الإنجليزي.

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وكتب ليفربول: "عيد ميلاد سعيد مو صلاح".

من جانبه، لم يفوت ديان لوفرين زميل الدولي المصري في صفوف الريدز وصديقه المقرب، الفرصة وقام بشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابه على موقع "تويتر".

وعلق لوفرين: "صباح الخير وعيد ميلاد سعيد .. أتمنى لك كل الخير".