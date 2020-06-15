"كواليس بداية الرحلة".. الخليج 365 يحاور أول مدرب لصلاح في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تحدث هايكو فوجيل المدير الفني الأسبق لبازل وقت انضمام محمد صلاح للفريق عن كيفية التعاقد مع الجناح المصري وجلبه لأوروبا من المقاولون العرب، ورأيه في اللاعب.

وأجرى الخليج 365 حوارًا مع أول مدير فني قاد محمد صلاح في أوروبا ليطلعنا على الانطباعات الأولية له بشأن صلاح وكيف تطور ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم.

وإليكم تفاصيل الحوار:

كيف ظهر اسم محمد صلاح كهدف بالنسبة لنادي بازل؟

المدير الرياضي للنادي جورج هيتز، أتى إلي ومعه أسطوانة مدمجة تخص محمد صلاح، وبعد مشاهدة عدد من المقاطع انبهرنا به، وقررنا في هذه اللحظة أننا يجب أن نتعاقد مع هذا اللاعب لينضم إلى بازل.

هل كانت لديك أفكار مبدئية عن اللاعبين المصريين قبل التعاقد مع صلاح؟

لا. محمد كان أول اعب مصري جعلني على اتصال مباشر مع الكرة المصرية، لكن بالطبع أنا أعرف بعض اللاعبين مثل هاني رمزي الذي لعب في بوندسليجا.

كيف تابعت كشافة بازل محمد صلاح بينما لم تكن هناك نشاطات محلية في مصر؟

الاتصال أتى من خلال وكيل أعماله، وهو من منحنا الأسطوانة المدمجة التي تحتوي على لقطات لمحمد صلاح، ثم اقتنعنا بمستوى "مو مو" من خلال فترة الاختبار التي خاضها معنا.

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هل يمكن أن تشرح لنا أفكارك عن محمد صلاح بعدما انضم إلى بازل في فترة الإعداد؟

مو مو كان انتصارًا مذهلًا لبازل والدوري السويسري، وبالنسبة لي كمدير فني لقد كان شرفًا كبيرًا وفخرًا أن أعمل معه، لقد امتلك موهبة مذهلة في كل المناطق، لكن الأكثر ابهارًا كان مستواه الانساني، لقد أراد تعلم الألمانية مباشرة بعد وصوله من أجل الاندماج بشكل أفضل، أنا دائمًا أتذكر انفتاحه وشغفه.

وما الذي احتاج صلاح لتطويره في بداية وقته مع بازل؟

هو يمتلك كل المهارات التي يحتاجها أي لاعب عالمي، أعتقد أنه فقط كان بحاجة إلى الوقت الكافي والثقة لينطلق، وكل شيء كان سيحدث بشكل تلقائي، ومع الوقت تظهر الكثير من المواهب.

ما أهم نصيحة منحتها لصلاح؟

لم أمنحه نصيحة محددة، فقط منحته الثقة، ومومو رد كل شيء بأسرع وقت.

أعلم أنك كنت بعيدًا عن بازل، لكن ماذا كان رأيك عندما انتقل محمد صلاح إلى تشيلسي؟

في رأيي هذا الانتقال أتى مبكرًا بعض الشيء، مومو أثبت قدراته في الدوري السويسري، والدوري الأوروبي، لكن ما كان يفتقده في هذا التوقيت أنه لم يكن قد اكتمل في النضج بعد، وهذا شيء أكثر صعوبة، وفي النهاية، مومو اجتاز منعطفًا صغيرًا كي يصعد كلاعب كبير بعد ذلك.

مع النجاح الحالي في ليفربول، والشائعات حول الانتقال لريال مدريد، ما هو القرار الأفضل بالنسبة له؟

مومو يعلم أفضل شيء بالنسبة له، ولهذا في النهاية سيتخذ القرار المناسب، ليفربول وريال مدريد أندية كبيرة، ومع يورجن كلوب أو زين الدين زيدان هو يضمن العمل مع مدير فني كبير.

الآن محمد صلاح أكمل عِقد كاملًا كلاعب محترف، هل تعتقد أنه يمتلك فرصة في المستقبل ليفوز بالكرة الذهبية؟

سأكون سعيدًا حقًا له إذا فعلها، لأنه بالفعل يستحقها.