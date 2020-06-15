في عيد ميلاد "الملك" صلاح.. الحياة تبدأ بعد الـ28

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتظروه طويلا؛ كانوا يأملون تحقيق مجد غائب لسنوات. مرت أجيال وأجيال، وتعاقب على الفريق لاعبون ومدربون كثيرون أيضا. أندية اختفت من الساحة هناك في إنجلترا وليفربول عاجز طيلة 30 عاما على تحقيق لقب الدوري الانجليزي، بعدما فاز به لآخر مرة في عام 1990. لكن الجميع هناك في المدينة الإنجليزية لم يكن يعلم أنهم على موعد بعد سنتين فقط مع مولد أحد أهم أساطير الفريق في بقعة بعيدة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، بالتحديد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمحافظة الغربية.

في عام 1992، ظل ليفربول للعام الثاني على التوالي عاجزا عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، لكنه في تلك السنة حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وهذا بالتزامن مع مولد المصري محمد صلاح في الـ 15 يونيو.

اللاعب صلاح احتاج 25 عاما ليتواجد في قلعة أنفيلد وبعدها تبدأ معه ماكينة البطولات تعود للدوران على المستوى الأوروبي الذي كانت قد توقفت منذ عام 2005، لكن طوال تلك الفترة عاش النادي الإنجليزي واحدة من أسوأ فتراته على مستوى المحلي بابتعاده عن لقبه المفضل الدوري الإنجليزي، حتى بات مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا باللقب داخل انجلترا بعدما كان الريدز صاحب الريادة لسنوات.

في عام 2017 تعاقد ليفربول مع محمد صلاح قادما من روما الإيطالي، في صفقة لم يعتقد البعض وقتها انها ستحقق النجاح الباهر الذي حدث بعد ذلك، حين دفعت ادارة الريدز 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو كحوافز للتعاقد مع صلاح.

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سباحة ضد التيار

كعادة اي لاعب محلي يتألق في مصر ويلفت الانتباه يكون وجهته بعد ذلك احد القطبين، لكن صلاح فضل خوض رحلة لما يكتب للكثير قبله النجاح خلالها، فمنهم من عاد وقليل من استثمر الفرصة وحافظ على تواجده في اوروبا لسنوات.

صلاح خلال 3 سنوات فقط قضاها مع ليفربول استطاع تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي وافضل لاعب في البريمير ليج وايضا افضل لاعب افريقي ورشح لجائزة أفضل لاعب في العالم، لكنه لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي، لكنه بات تقريبا من تحقيق اللقب هذا العام مع بلوغه عامه الـ 28.

نجح صلاح أن يصبح أول أفريقي يُسجل 30 هدفاً في موسمٍ واحد بالدوري الانجليزي، وأول لاعب يُسجل 40+ هدفاً في موسم واحد بإنجترا، ورابع هداف في تاريخ ليفربول بالبريمرليج، وصاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال.

الحياة تنتظر ليفربول بعد صول صلاح عامه الـ 28

السكون الذي يسبق العاصفة استمر لسنوات طوال وبدأ العد في التنازل مع ميلاد صلاح لينذر مع بلوغه سن الـ 28 بتتويج احتاج لـ 30 عاما ليتحقق، فبعد فوز الفريق على بورنموث في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، أصبح ليفربول على بعد 9 نقاط فقط من الفوز بلقب البريميرليج.

وفي حال استمرار فريق ليفربول على نهج الفوز المتتالي في المباراتين المقبلتين سيكون بذلك قد حصد اللقب بشكل رسمي، وسيكون انجاز تاريخي وقتها ليس فقط على مستوى النتيجة ولكن سيرافقه تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط الذي سجله السيتي في 2018 بالوصول لـ100 نقطة.