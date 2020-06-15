كاف: استئناف بطولتي الأبطال والكونفدرالية "قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إن بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستستأنفان في المستقبل القريب.

وتم تعليق المسابقات المحلية والعالمية والقارية منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "le 360" قال باه: "عجلة مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ستعود للدوران".

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وأضاف: "أستطيع القول أن بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية ستُستأنفان قريبًا".

وتأهل كل من الأهلي والزمالك، الوداد والرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما حجر بيراميدز، حوريا كوناكري، حسنية أغادير ونهضة بركان إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

جدير بالذكر أنه عند استئناف المسابقتين من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، الزمالك مع الرجاء في الأبطال، بينما يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري أما نهضة بركان فسيلتقي مع حسنية أغادير.