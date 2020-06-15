شهد نادي الصيد منذ صباح اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من الأعضاء على التواجد في مقر النادي لتسديد الإشتراكات السنوية فى ظل إجراءات وقائية وإحترازية كبيرة. ووجه مجلس إدارة نادي الصيد والمدير التنفيذي الشكر للأعضاء على حسن تعاونهم وإلتزامهم بالإجراءات الإحترازية المطلوبة أثناء عملية تسديد الاشتراكات السنوية. كما كرر مجلس الإدارة شكره للأعضاء على سرعة تلبية سداد الإشتراكات فور فتح النادي، مؤكدين أن هذا الأمر يدل على الحب والانتماء والوعي الكامل بالموقف. سرعة تلبية سداد الإشتراكات فور فتح النادي، مؤكدين أن هذا الأمر يدل على الحب والانتماء والوعي الكامل بالموقف. وحرص الدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي على متابعة جميع الإجراءات حفاظا على سلامة السادة الأعضاء والعاملين حيث تمت اجرءات الدخول عبر تسجيل البيانات Advertisements ثم قياس درجة حرارة الجسم ثم المرور من جهاز التعقيم ولهذا لم يسمح بالدخول بالسيارة لتحقيق أقصى درجات الحماية والتعقيم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية. ثم قياس درجة حرارة الجسم ثم المرور من جهاز التعقيم ولهذا لم يسمح بالدخول بالسيارة لتحقيق أقصى درجات الحماية والتعقيم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية. وقامت إدارة النادى بتجهيز استراحة مظللة بوسائل تهوية خاصة للسادة الأعضاء يتوافر بها جميع سبل الراحة وكافيتريا خاصة لتقديم المشروبات فى أكواب ذات الاستخدام الواحد ، كما تم تجهيز الإستراحة بشاشة تلفزيون ومقاعد متباعدة بعلامات ارشادية حفاظا على التباعد الإجتماعى وعدم التزاحم.

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كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير على تسديد اشتراكات نادي الصيد بإجراءات احترازية مكثفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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