مصدر يكشف حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

نفى مصدر مسئول داخل نادي المقاولون العرب، توقيع طاهر محمد طاهر، للنادي الأهلي بعدما ترددت أنباء عن توقيعه عقود الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء .

وأكد المصدر بأن طاهر محمد لن يلعب داخل مصر وحلمه الاحتراف الأوروبي،

كما أن اللاعب جدد لثلاث سنوات مع النادي .

وأضاف المصدر أنه من المستحيل توقيع طاهر محمد الأهلي دون علم النادي، الذي يربطه عقد رسمي معه، لافتًا إلى

أنه في حال وجود عروض رسمية محلية أو خارجية سيتم مناقشتها من قبل مجلس إدارة النادي .

وأوضح المصدر بأن طاهر محمد أبلغ إدارة ناديه برغبته في الاحتراف الخارجي واللعب في أوروبا لخوض مسيرة على نهج محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم بشكتاش التركي المعار من آرسنال.