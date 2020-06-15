شاهد.. الكاف ينشر أهداف محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده

حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على تهنئة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده حيث يتم اليوم عامه الـ ٢٨. حيث يتم اليوم عامه الـ ٢٨. ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة أهداف لمحمد صلاح مع تهنئة بعيد ميلاده وعرض لأبرز إنجازاته في كرة القدم سواء مع فريقه أو منتخب مصر. مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة أهداف لمحمد صلاح مع تهنئة بعيد ميلاده وعرض لأبرز إنجازاته في كرة القدم سواء مع فريقه أو منتخب مصر.

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