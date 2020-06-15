الصفاقسي يعلن اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك

أعلن نادي الصفاقسي التونسي اقتراب مدافع الفريق حمزة المثلوثي من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. قال معز المستيري، رئيس فرع كرة القدم بالنادي الرياضي الصفاقسي في تصريحات لإذاعة Radio fm التونسية: "حمزة المثلوثي في الزمالك المصري ما لم تحدث مفاجأة". الزمالك المصري ما لم تحدث مفاجأة". وأضاف المستيري: "نادي الزمالك مُصر على التعاقد مع المثلوثي، وقدّم له عرضًا ماديًا مغريًا وتقريبًا تم حسم الصفقة بشكل نهائي".

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