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شاهد.. البوابة المطهرة في اتحاد الكرة استعدادًا لاجتماع اللجنة الخماسية والأندية

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 وضع مسئولو اتحاد الكرة البوابة المطهرة داخل الجبلاية استعدادًا لاجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

بداية من غد وعلى مدار ثلاثة أيام.

 تنشر بوابة الوفد صورة البوابة المطهرة في الجبلاية، وذلك ضمن إجراءات احترازية والوقائية للحد من انتشار "كوفيد 19".

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