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23 لاعبًا في قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس غدًا بالدوري الإسباني

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أعلن المدير الفني كيكي سيتين عن قائمة لمواجهة ليجانيس غدًا بملعب الكامب نو في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم وضمت القائمة كلا من:

"تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش

- سيرجيو روبيرتو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل - نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتور فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو – مونشو".

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الوصيف برصيد 59 نقطة بعد مرور 28 جولة من الليجا .

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