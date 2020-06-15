23 لاعبًا في قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس غدًا بالدوري الإسباني

أعلن المدير الفني كيكي سيتين عن قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس غدًا بملعب الكامب نو في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم وضمت القائمة كلا من:

"تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش

- سيرجيو روبيرتو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتور فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو – مونشو".

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد الوصيف برصيد 59 نقطة بعد مرور 28 جولة من الليجا .