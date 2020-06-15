أعلن المدير الفني كيكي سيتين عن قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس غدًا بملعب الكامب نو في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم وضمت القائمة كلا من:
"تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش- سيرجيو روبيرتو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتور فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو – مونشو".
ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد الوصيف برصيد 59 نقطة بعد مرور 28 جولة من الليجا .
كانت هذه تفاصيل خبر 23 لاعبًا في قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس غدًا بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.