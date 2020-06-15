الزمالك يتفق على ضم التونسي حمزة المثلوثي لـ 3 مواسم

أكدت مصادر تونسية، اليوم الإثنين، اتفاق نادي الزمالك على ضم النجم حمزة المثلوثي، لاعب فريق الصفاقسي، وذلك ضمن خطة دعم صفوف الفرسان البيضاء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أشارت المصادر إلى أن الزمالك يستعد للحصول على توقيع

اللاعب لمدة 3 مواسم قادمة عقب انتهاء عقده مع النادي التونسي، الذي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكرت المصادر أن المثلوثي، البالغ من العمر 27 عامًا، سيحصل من

الزمالك على 1.7 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث.

ويجيد المثلوثس اللعب في مركز الدفاع، حيث أبدى كارتيرون إعجابه بقدرات اللاعب، وطالب إدارة الزمالك بالتحرك لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري لدعم دفاع الفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي بعد فترة التوقف التي شهدها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.