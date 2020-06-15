صراع إنجليزي على ضم نجم باريس سان جيرمان

دخل ناديا آرسنال وتوتنهام عملاقا الدوري الإنجليزي في صراع من أجل الحصول على خدمات مدافع فريق باريس سان جيرمان ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية في تقرير لها

اليوم الإثنين أن الناديين دخلا في مفاوضات قوية للتعاقد مع البرازيلي تياجو سيلفا مدافع فريق العاصمة الفرنسية بعد اقتراب رحيله من النادي.

كما أشارت الصحيفة إلى دخول

نادي إيفرتون في صراع التعاقد مع اللاعب بتوصية من المدير الفني كارلو أنشيلوتي الذي يرى أن تياجو سيلفا سيكون إضافة كبيرة لدفاع الفريق.

ويبدو راتب سيلفا الباهظ، هو العائق الوحيد نحو إتمام تلك الصفقة، حيث كان يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع باريس سان جيرمان.