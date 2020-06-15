رياضة | سيتين يتحدث عن مواجهة ليجانيس غدًا وصراع الفوز بالليجا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يتحدث عن مواجهة ليجانيس غدًا وصراع الفوز بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مباراة فريقه غدا أمام ضيفه ليجانيس ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" نحن بحاجة إلى النقاط للحفاظ على الصدارة و ستعتمد التغييرات على حالة كل لاعب".

وأضاف :"ستكون هناك تغييرات للمباريات القادمة. يجب أن أرى كيف يؤثر الإرهاق على اللاعبين ومحاولة إيصالهم جميعًا إلى نهاية الدوري في أفضل الظروف".

وتابع :"ميسي سَجل هدفاً مُثير للإعجاب ولكن يجب عليك أيضًا تقدير بقية ما يقدمه من مساهمات لـ الفريق، في اليوم الآخر صنع هدفين مرة أخرى وهو يُساعدنا على تسجيل العديد من النقاط".

وزاد :"نفضل أن نلعب مع دعم من جمهورنا غدًا لكننا نعلم أنه ليس ممكنًا وعلينا التكيف. على أي حال، آمل أن يساعدنا ذلك على الفوز لكننا نود للعب مع جماهيرنا بالطبع".

وأشار :"أرتورو فيدال هو لاعب مثير للاهتمام للغاية مع وجود صفات ضرورية لأي فرقة فهو ينقل الطاقة ويساعدنا في جميع الأوقات، أنا راضٍ جدًا عن أدائه".

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وأوضح :"لويس سواريز يمكن أن يكون أحد اللاعبين الذين يستريحون في اي مُباراة. لحسن الحظ، لدينا تعزيزات ونادي برشلونة لديه فريق يتكيف مع جميع الظروف".

وأردف :" لقد فوجئت جدًا بمدى جاهزية اللاعبين عند عودتهم والرغبة التي قدموها منذ وصولهم. الاستعداد الذي لديهم جيد جدًا".

وواصل :"لقد واجهت صعوبة في تحديد التشكيلة التي سنلعب بها ضد مايوركا لان جميع اللاعبين كانوا جاهزين".

وأردف :" لن اقول لك اليوم هذا اللاعب اساسي وذلك بديل. حقيقة أن بعض اللاعبين تألقوا في المُباراة السابقة لا يؤثر".

وعن الصراع بين برشلونة وريال مدريد على اللقب قال :"لا أعرف أي عامل سيكون أكثر حسماً في النهاية. كلانا يريد أن نكون متصدراً للفوز بالبطولة لكن ستكون هناك ظروف مختلفة. ستكون معركة حيث الجميع لا يريد الفشل فيها".

واستطرد :"أعتقد أن على الفريق التغلب على غياب الجماهير لـنكون قادرين على المضي قدمًا في جميع المباريات لكن كرة القدم تقطرك دائمًا إلى ما لا تتوقعه وتعطيك بعض المفاجآت".

وأكمل :" لم أقرر ما إذا كان لويس سواريز سيبدأ غدًا، يجب أن أتحدث معه أولاً، فيمكن أن يكون سواريز أساسياً غداً أو ينزل عن مقاعد البدلاء. يجب أن نكون حذرين معه لان لديه شأن مع الإصابات طويلة المدى".