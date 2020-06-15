رياضة | سيتين يتحدث عن مواجهة ليجانيس غدًا وصراع الفوز بالليجا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يتحدث عن مواجهة ليجانيس غدًا وصراع الفوز بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مباراة فريقه غدا أمام ضيفه ليجانيس ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" نحن بحاجة إلى النقاط للحفاظ على الصدارة و ستعتمد التغييرات على حالة كل لاعب".
وأضاف :"ستكون هناك تغييرات للمباريات القادمة. يجب أن أرى كيف يؤثر الإرهاق على اللاعبين ومحاولة إيصالهم جميعًا إلى نهاية الدوري في أفضل الظروف".
وتابع :"ميسي سَجل هدفاً مُثير للإعجاب ولكن يجب عليك أيضًا تقدير بقية ما يقدمه من مساهمات لـ الفريق، في اليوم الآخر صنع هدفين مرة أخرى وهو يُساعدنا على تسجيل العديد من النقاط".
وزاد :"نفضل أن نلعب مع دعم من جمهورنا غدًا لكننا نعلم أنه ليس ممكنًا وعلينا التكيف. على أي حال، آمل أن يساعدنا ذلك على الفوز لكننا نود للعب مع جماهيرنا بالطبع".
وأشار :"أرتورو فيدال هو لاعب مثير للاهتمام للغاية مع وجود صفات ضرورية لأي فرقة فهو ينقل الطاقة ويساعدنا في جميع الأوقات، أنا راضٍ جدًا عن أدائه".
وأوضح :"لويس سواريز يمكن أن يكون أحد اللاعبين الذين يستريحون في اي مُباراة. لحسن الحظ، لدينا تعزيزات ونادي برشلونة لديه فريق يتكيف مع جميع الظروف".
وأردف :" لقد فوجئت جدًا بمدى جاهزية اللاعبين عند عودتهم والرغبة التي قدموها منذ وصولهم. الاستعداد الذي لديهم جيد جدًا".
وواصل :"لقد واجهت صعوبة في تحديد التشكيلة التي سنلعب بها ضد مايوركا لان جميع اللاعبين كانوا جاهزين".
وأردف :" لن اقول لك اليوم هذا اللاعب اساسي وذلك بديل. حقيقة أن بعض اللاعبين تألقوا في المُباراة السابقة لا يؤثر".
وعن الصراع بين برشلونة وريال مدريد على اللقب قال :"لا أعرف أي عامل سيكون أكثر حسماً في النهاية. كلانا يريد أن نكون متصدراً للفوز بالبطولة لكن ستكون هناك ظروف مختلفة. ستكون معركة حيث الجميع لا يريد الفشل فيها".
واستطرد :"أعتقد أن على الفريق التغلب على غياب الجماهير لـنكون قادرين على المضي قدمًا في جميع المباريات لكن كرة القدم تقطرك دائمًا إلى ما لا تتوقعه وتعطيك بعض المفاجآت".
وأكمل :" لم أقرر ما إذا كان لويس سواريز سيبدأ غدًا، يجب أن أتحدث معه أولاً، فيمكن أن يكون سواريز أساسياً غداً أو ينزل عن مقاعد البدلاء. يجب أن نكون حذرين معه لان لديه شأن مع الإصابات طويلة المدى".