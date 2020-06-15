رياضة | مفاجأة.. دي بروين يريد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. دي بروين يريد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البلجيكي كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للعب تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للريال ومزاملة إدين هازارد زميله في منتخب بلجيكا.

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وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن دي بروين يريد اللعب لصالح الريال حتى يتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان ويشارك رفقة صديقه إدين هازارد خاصة أنه سبق وألمح بالرحيل في حالة تطبيق عقوبة مانشستر سيي باستبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

ويسعى دي بروين إلى الرحيل لنادي ريال مدريد رغم أن إدارة مانشستر سيتي أخطرت لاعبيها بأن النادي واثق من تخفيف عقوبة الحرمان خاصة بعد الأزمة المالية الحالية للجميع بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.