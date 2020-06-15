رياضة | برشلونة يستغني عن نجم جديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستغني عن نجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ نادي برشلونة لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش أنه يريد نقله خلال فترة ا الانتقالات الصيفية المقبلة.

يعود توجه البارسا إلى أن راكيتيتش انخفض أدائه هذا الموسم بشكل ملحوظ، وتراجع دوره بوصول الهولندي فرينكي دي يونغ الصيف الماضي من أياكس أمستردام.

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ما يُعزز من موقف برشلونة أن عقد صاحب 32 عاماً ينتهي في 2021، وبالتالي يريد بيعه هذا الصيف للحصول على بعض العائدات المالية، بدلاً من خسارته مجاناً في يونيو بعد المقبل.

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وتابعت: "راكيتيتش يحظى باهتمام إشبيلية الإسباني، وإي سي ميلان الإيطالي".

ويريد راكيتيتش العودة وإنهاء مسيرته الرياضية في النادي الأندلسي، لكن سيتوجب عليه تخفيض راتبه بشكل كبير لتحقيق هذا الأمر.