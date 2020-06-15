رياضة | تحديد موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، موعد عودة محمد محمود صانع ألعاب الفريق، للتدريبات مرة أخرى.

وكشف الجهاز الطبي خلال حديثه مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بأن اللاعب بات قريب من العودة ويمكنه المشاركة في التدريبات بداية من أول يوليو المقبل في حال استئناف الدوري.

ويواصل اللاعب حاليًا أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل يومي عبر تطبيق "واتس أب" تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

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وكان اللاعب تسلم برنامجًا من الطبيب الألماني المعالج، لتنفيذه خلال المرحلة الأخيرة للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.

وتضمن البرنامج عدم تحامل اللاعب على نفسه أثناء التأهيل، حتى لا تعاوده الآلام مرة أخرى، وأن يبدأ في خوض التدريبات الفردية قبل الانخراط في المران الجماعي.

وتعرض محمود للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية خلال مشاركته في إحدى تدريبات الفريق الجماعية، فور عودته من الإصابة الأولى بأيام قليلة.