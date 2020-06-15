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رياضة | الشباب السعودي يعلن تعاقده مع موهبة جديدة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يعلن تعاقده مع موهبة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الاحد، تعاقده مع لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب ونادي الأخدود، عبد الله عوض الربيعي.

ولم يعلن نادي الشباب عن قيمة ومدة التعاقد.

ونشر نادي الشباب السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: "وقعت إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم عقداً احترافياً مع عبد الله عوض الربيعي، لاعب المنتخب السعودي لدرجة الشباب ونادي الأخدود وذلك بعد أن اتفقت مع إدارة نادي الاخدود على انتقال اللاعب بداية من الموسم الرياضي المقبل".

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وأضاف: "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأخدود وذلك للتعامل الرائع والمثالي متمنية في الوقت ذاته التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع الشباب".

يذكر أن دوري كاس الأمير (الدوري السعودي للمحترفين) متوقف حالياً بسبب فيروس ، وأعلن الاتحاد السعودي استئناف الدوري يوم 4 أغسطس المقبل.

ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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