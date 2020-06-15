رياضة | عسيري يحدد مصيره مع الأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عسيري يحدد مصيره مع الأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم عبدالفتاح عسيري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، قراره بشأن مستقبله بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع الراقي أو الرحيل إلى الهلال.

وكان عسيري صاحب الـ26 عاما، قد رفض تجديد عقده مع أهلي جدة الذي سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد الناديين الكبيرين في السعوديه "الهلال أو النصر"، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقام بعض من مسئولي النادي الأهلي، بعقد اجتماعا مع اللاعب في الساعات الماضية، لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

حيث عرض مسئولو الأهلي على عسيري، الحصول على راتب 12 مليون ريال، خلال 3 سنوات، أي 4 ملايين في الموسم الرياضي الواحد، وقد تشير المؤشرات إلى قبول عسيري هذا العرض، حيث أوضحت تقارير صحفية أن المفاوضات بين الطرفين، سارت بشكل جيد للغاية.

يشار إلى أن عسيري كان انتقل إلى صفوف الأهلي، في صيف 2016، قادمًا من اتحاد جدة، حيث لعب مع الفريق الأول لكرة القدم، منذ ذلك الوقت، 106 مباريات، سجل خلالها 21 هدفًا، وصنع 34 آخرين.