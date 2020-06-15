رياضة | برشلونة يقترب من مدافع ميلان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من مدافع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم أحد المدافعين الأقوياء خلال فترة الانتقالات الصيية في نهاية هذا الموسم.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يراقب قلب الدفاع الدولي الإيطالي إليسيو رومانيولي مدافع نادي أيه سي ميلان الإيطالي الذي لا تتجاوز قيمته أكثر من 50 مليون يورو.

Advertisements

ويرغب برشلونة في إداراج كل من إيفان راكيتيتش ورافينيا ألكانتارا ضمن هذه العملية، لكن الصفقة لن تكون سهلة.

ويعتبر رومانيولي صاحب الـ 25 عاماً، من أفضل المدافعين في بطولة الدوري الإيطالي، ويمتاز بقدرات ممتازة، بالإضافة لشخصية قوية.