رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس غدًا في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس غدًا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ليجانيس غدًا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". وضمت قائمة برشلونة كلا من :- تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو روبيرتو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتور فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مونشو.

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