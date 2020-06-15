رياضة | تفاصيل عرض بيراميدز لخطف نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض بيراميدز لخطف نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، من عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتلقى عمار حمدي عرضًا من نادي بيراميدز للانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

Advertisements

وقال مصدر داخل الأهلي بأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يرحب بإعارة اللاعب لنادي بيراميدز.

وأضاف المصدر بأن فايلر يرى عمار حمدي لاعب مميز ولكنه لا يزال بحاجة إلى اكتساب الخبرات من خلال المشاركة في المباريات..

وتابع المصدر بأن ترحيل فايلر بإعارة اللاعب في الموسم الجدد لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الأهلي، وهو ما يجعله يوافق على رحيله لاكتساب الخبرات.