رياضة | "كاف" يهنيء محمد صلاح بعيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "كاف" يهنيء محمد صلاح بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تقديم التهنئة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاه الثامن والعشرين. ونشر "كاف" عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" فيديو للقطات من مباريات اللاعب مع منتخب مصر وغرد قائلا :"عيد ميلاد سعيد للملك ⁦‪@MoSalah‬⁩". ‏وأضاف :"2011: فضية كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة". ‏وتابع :"2011: برونزية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة". Advertisements ‏وزاد :"2012: أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا". ‏وواصل :"2017: فضية كأس الأمم الإفريقية ⁦‪#TotalAFCON‬⁩". ‏وواصل :"2017 & 2018: أفضل لاعب في إفريقيا". ‏وأتم :"يا لها من رحلة! هكذا تتشكل الأساطير ".

Advertisements