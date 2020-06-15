رياضة | في عيد ميلاده الـ28.. ماذا يفعل منتخب مصر في يوم ميلاد "محمد صلاح"؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ28.. ماذا يفعل منتخب مصر في يوم ميلاد "محمد صلاح"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الاثنين، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الثامن والعشرين، حيث أنه من مواليد 15 يونيو لعام 1992 في قرية "نجريج" بمحافظة الغربية.

محمد صلاح استطاع خلال سنوات قليلة كتابة تاريخ طويل في عالم الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشواره الكروي مع فريق عثماثون طنطا، وانتقل منه للمقاولون العرب، قبل أن يبدأ مسيرة التألق والنجاح في رحلة احترافية لازالت مستمرة في قارة أوروبا.

لعب "صلاح" مع عدد من الأندية الأوروبية خلال مشواره بداية من بازل السويسري ومرورًا بتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما في إيطاليا، وأخيرًا مع ليفربول، وحقق العديد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية والجوائز الفردية.

ساهم محمد صلاح في قيادة منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعدما سجل هدف الصعود في شباك الكونغو في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1، واستطاع تحطيم اسطورة مجدي عبد الغني بعدما سجل هدفين للمنتخب في المونديال الأخير.

وارتبط تاريخ ميلاد محمد صلاح 15 يونيو ببعض المباريات الهامة لمنتخب مصر لكنه شهدت نتائج سلبية للفراعنة في بطولات كبري نستعرض أبرزها سويًا في هذا التقرير:-

- 1999:

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في 15 يونيو لعام 1999 وبعد ميلاد "صلاح" بـ 7 أعوام تقريبًا كان منتخب مصر على موعد مع مواجهة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

- 2012:

في 15 يونيو لعام 2012، تلقي منتخب مصر هزيمة مفاجئة أمام منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي في الدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا، وخسر الفراعنة 3-2، وكانت هذه المباراة سببًا في غياب المنتخب عن البطولة القارية بعد التعادل 1-1 في مباراة الإياب.

- 2009:

خاض منتخب مصر مباراة تاريخية في 15 يونيو لعام 2009 أمام منتخب البرازيل في بطولة كأس القارات، قدم خلالها الفراعنة مباراة رائعة لكن خسر المنتخب في النهاية بنتيجة 4-3, ولم يستطيع تجاوز الدور الأول بالبطولة.

- 2018:

في عيد ميلاد محمد صلاح السادس والعشرين وتحديدًا يوم 15 يونيو 2018 كان منتخب مصر على موعد مع أول مباراة له في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، ولم يشارك "صلاح" في المباراة بسبب الإصابة وخسر الفراعنة بهدف دون مقابل.