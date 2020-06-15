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الامارات | الاتحاد المصري يضع حداً لأزماته مع محمد صلاح

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى الاتحاد المصري لكرة القدم على موقعه الرسمي، بيوم ميلاد لاعب المنتخب المصري وهداف محمد صلاح (28 سنة)، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و 2018، ليضع الاتحاد حداً لما يثار حول استمرار أزمة بينه وبين صلاح على خلفية حقوق صور اللاعب خلال نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" وأزمة التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري صورة لمحمد صلاح مع تعليق: "في يوم 15 يونيو 1992 ولد النجم المصري محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وافضل لاعب في افريقيا عامي 2017 و2018.. كل سنة وأنت طيب يا صلاح".

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من جهته، حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، ونشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا: "عيد ميلاد سعيد".

ويستعد النجم المصري محمد صلاح إلى التتويج مع فريقه ليفربول بلقب عقب عودته الأربعاء حيث يحتاج الفريق إلى 6 نقاط رسمياً ليتوج باللقب الغائب منذ 30 عاماً، ويغرد ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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