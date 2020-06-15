الامارات | بايرن ميونيخ في كامل أناقته.. جاهز للتتويج غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ في كامل أناقته.. جاهز للتتويج غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة أخرى لحسم لقبه الثامن تواليا والـ30 في تاريخه، حين يحل غداً ضيفا ثقيلا على الجريح فيردر بريمن في المرحلة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام العملاق البافاري لحسم التتويج السبت الماضي في حال تعثر ملاحقه بوروسيا دورتموند، إلا أن الأخير أجل ذلك بفوزه على فورتونا دوسلدورف 1-صفر.

لكن هذه المرة مصير بايرن بين يديه، لأنه سيحسم اللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم في حال حقق اليوم فوزه السابع تواليا منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف مايو خلف أبواب موصدة.

كما هناك إمكانية أن يحسم التتويج حتى في حال التعادل أو الخسارة، وذلك إذا تعادل دورتموند أو خسر الأربعاء أمام ماينتس في ظل فارق النقاط السبع الذي يفصل بين الغريمين.

ويبدو فريق المدرب هانزي فليك مرشحا بقوة للعودة منتصرا من ملعب «فيسر شتاديون»، ليس فقط لأنه فاز هناك في المباريات الـ12 الأخيرة، وليس لأنه فاز بالمباريات الـ21 الأخيرة التي جمعتهما في الدوري والكأس (على أرضه وخارجها)، أو لأنه لم يخسر أمام منافسه منذ 20 سبتمبر 2008 (2-5 في الدوري على ملعبه)، بل لأن الفريق الأخضر يعيش فترة صعبة للغاية.

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