الامارات | حازم إمام يكشف عن مصيره مع الزمالك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك المصري لكرة القدم اليوم اقترابه من تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وقال إمام في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لناديه أنه سعيد بالتقدير المعنوي من قبل مسؤولي الزمالك.

وأضاف أنه سيجدد عقده لثاني مرة في وجود مرتضى منصور في رئاسة النادي.

وأوضح: «الكل سعداء باستمرار الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق. كارتيرون صنع حالة فنية ونفسية رائعة في الزمالك منذ توليه المهمة وقاد الفريق للفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي».

وشدد إمام على أن لاعبي الفريق يلتزمون ببرنامج الجهاز الفني للحفاظ على اللياقة البدنية، وطبيب الفريق يتواصل مع اللاعبين لتنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع حاليا في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، بفارق 18 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، الذي خاض 17 مباراة، علما بأن الزمالك سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم - حال استكماله - بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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