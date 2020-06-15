الامارات | محمد صلاح يلجأ إلى "قوة العقل الباطن" قبل العودة للمباريات

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلجأ إلى "قوة العقل الباطن" قبل العودة للمباريات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح متابعيه بصورة من كتاب "قوة عقلك الباطن" للكاتب الإيرلندي جوزيف ميرفي الذي ابتدع قانون الجذب الفكري، إذ حرص صلاح على مشاركة عبارة منه تقول: "عقلك الباطن لا يستطيع أن يستخدم المنطق مثل عقلك الواعي"، وذلك قبل العودة الوشيكة إلى مباريات الدوري الإنجليزي بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
ونشر صلاح صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام "الاستوري" عبارة من الكتاب الذي تم إصداره عام 1962 ويتحدث عن قوة العقل الباطن للإنسان ومقارنتها بالعقل الواعي.
وكان محمد صلاح قد غاب عن مباراة فريقه الودية الأخيرة مما أثار الجدل قبل موقعة إيفرتون يوم الأربعاء المقبل في أول مباراة لعودة الدوري الإنجليزي، بعد توقف دام 100 يوماً بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف كرة القدم في العالم.
يذكر أن محمد صلاح خاض بقميص ليفربول 144 مباراة حتى الآن، وسجل 91 هدفا، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وأخيرا كأس العالم للأندية، وهو قريب من إنجاز تاريخي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه بعد غياب 30 عاماً.
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