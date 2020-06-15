شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. أبرز أرقام وإنجازات محمد صلاح بمسيرته الكروية المذهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل اليوم النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المتألق في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ28، إذ ولد في 15 يونيو عام 1992.

وحقق «صلاح» عبر مسيرته الكروية إنجازات ضخمة، جعلته ضمن أبرز لاعبي العالم، نستعرض أبرزها في السياق التالي..

- تعود أول الجوائز التي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح إلى 2012، حيث حصل على جائزة أكثر المواهب الواعدة من الاتحاد الأفريقي، وهي جائزة نالها نجوم كبار في القارة مثل أحمد حسام ميدو وجون أوبي ميكيل.

- بعد أول موسم له في الاحتراف مع نادي بازل السويسري، حصل النجم المصري على جائزة لاعب الموسم في دوري السوبر السويسري في 2013.

- وبعد أول موسم له بقميص نادي روما الإيطالي 2015/2016،، حصل النجم المصري على جائزة لاعب العام في صفوف نادي العاصمة الإيطالية.

- وكانت بداية الجوائز الفردية لصلاح بإنجلترا في شهر نوفمبر 2017، حيث حصل على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، وكرر حصوله على هذه الجائزة في شهري فبراير ومارس 2018.

- وفي أبريل 2018، وبعد 8 أشهر تقريبًا من انضمامه للريدز، تمكن من الحصول على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الموسم، وهي الجائزة الأرفع شأنًا للاعبين في إنجلترا، ومن بعدها حصد صلاح جائزة أفضل لاعب من الكتاب الرياضيين في إنجلترا عن موسم 2017/2018.

- في مايو 2018 أصبح صلاح هو أول لاعب في عهد البريميرليج (بنظام الـ20 فريق) يسجل 32 هدفًا في موسم واحد، محققًا انجازًا عجز عن تحقيقه اساطير التهديف المسابقة مثل ألان شيرر، تييري هنري، روود فان نيستلروي وسيرخيو أجويور، وحصل بسبب ذلك على جائزة لاعب الموسم في المسابقة.

- في سبتمبر 2018، تم اختيار هدف النجم المصري ضد إيفرتون في الدوري (سجله في ديسمبر 2017) ليكون هدف العام في الفيفا، ويفوز صلاح بجائزة «بوشكاش» بسبب الهدف الذي سجله بطريقة ممتازة، وفي نفس الشهر كان صلاح يحتل المركز الثالث خلف لوكا مورديتش وكريستيانو رونالدو، في جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا.

- في ديسمبر 2018، أصبح صلاح أول لاعب أفريقي يتوج بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب في القارة لمرتين على التوالي منذ النيجيري جاي جاي أوكوشا في 2004

- حقق لقب أفضل لاعب أفريقي من «كاف» موسمي 2017 و2018، كما جاء في المركز الثاني خلف ساديو ماني في عام 2019..

- في أبريل 2019، أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول خلال عهد البريميرليج يسجل 50 هدفًا، وذلك في مباراته رقم 69 بقميص الفريق في الدوري، محطمًا الرقم السابق بأسم فيرناندو توريس (بعد 72 مباراة).

- وفي نفس الشهر (أبريل 2019)، أصبح محمد صلاح هو واحد من بين خمسة رياضيين تضمنتهم مجلة تايمز الشهيرة من ضمن أكثر 100 شخص مؤثرين في العالم خلال عام 2019.

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- وفي مايو 2019، توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج (رفقة أوباميانج وساديو ماني) للموسم الثاني على التوالي، قبل أن يقدم لاحقًا خلال نفس الشهر دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، ليحصد النجم المصري أول ألقابه الجماعية رفقة فريق الريدز، بالحصول على البطولة الأوروبية الأغلى والأعلى شأنًا.

- وفي أغسطس، توج صلاح مجددًا مع ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبية، ليضيف ثاني ألقابه مع الريدز.

- في ديسمبر 2019، سجل صلاح ضد بورنموث هدفه رقم 63 في مباراته رقم 100 في البريميرليج (مع ليفربول وتشيلسي)، ليكون رابع أكثر لاعب تسجيلًا في المسابقة خلال أول 100 مباراة له خلف ألان شيرر (79)، روود فان نيستلروي (68) وسيرخيو أجويرو (64)

- وفي نفس الشهر (ديسمبر 2019)، توج صلاح مع ليفربول بلقب كأس العالم للأندية في بطولة حصد خلالها النجم المصري جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في المسابقة.

- في مارس الماضي وقبل توقف البريميرليج، نجح صلاح في تسجيل هدفه رقم 70 بقميص ليفربول مع مباراته رقم 100 مع الفريق في المسابقة، ليكون أكثر لاعب سجل عدد من الأهداف في أول 100 مباراة بقميص الريدز، وبفارق 7 أهداف عن أقرب اللاعبين.